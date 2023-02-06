Gazipaşa’da depremzedeler için yardım kampanyası

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için insani yardım kampanyası başlattı. Gazipaşa Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan ve SYDV Müdürlüğü’ne bağlı Vefa Birimi ekipleri tarafından yürütülen yardım kampanyası muhteviyatında ihtiyaç listesi hazırlandı. Kaymakamlık ve SYDV Müdürlüğünce hazırlanan listede; eldiven, bere, mont, bot, çocuklar için kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, bebek maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi bulunuyor. Gazipaşalılar tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ait Gazipaşa Kapalı Spor Salonu’nda toplanıyor.

“Gereksiz Malzeme Göndermeyin”

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara bir de uyarı yapıldı. Vatandaşların deprem bölgesine gereksiz malzeme göndermemelerinin istendiği açıklamada, vatandaşlardan hazırlanan ihtiyaç listesinde bulunan yardım ürünlerinin gönderilmesine özen gösterilmesi istendi.