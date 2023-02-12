Gazipaşa’da depremzedeler için ’sosyal market’

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreminin ardından Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından yardım toplama merkezi olarak kullanılan Gazipaşa Kapalı Spor Salonu’nda ’sosyal market’ alanı oluşturuldu. Buraya gelen afetzedelere ücretsiz gıda, kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından yardım toplama merkezi olarak kullanılan Gazipaşa Kapalı Spor Salonu’nda sosyal market alanı oluşturuldu.

“Depremzedelerle yakından ilgileniyor”

Deprem bölgesinden Gazipaşa’ya sevk edilen afetzedelere gıda, kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılıyor. Gazipaşa Kapalı Spor Salonu’nda oluşturulan ’sosyal market’te incelemelerde bulunan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, buraya gelen depremzedelerle yakından ilgileniyor.

“Kıyafet ve ayakkabı yardımlarınızı bekliyoruz”

Öte yandan, Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça, spor salonunda açılan sosyal markete kıyafet ve ayakkabı yapılmasını istedi. Büyükakça, “Gazipaşa Spor Salonunda depremzede vatandaşlarımız için oluşturduğumuz sosyal marketimizde, ilçemize gelen afetzedelerimize kıyafet desteği veriyoruz. Bu muhteviyatta kıyafet ve ayakkabı yardımlarınızı bekliyoruz. Gün birlik olma günü” dedi.