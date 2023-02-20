Gazipaşa’da depremzede çocuklara psikolojik ilk yardım veriliyor

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Gazipaşa’daki misafirhanelere yerleştirilen depremzede çocuklara psikolojik ilk yardım veriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, Gazipaşa’da seferberlik başlatıldı. Depremin ilk saatlerinden itibaren başlatılan yardım kampanyasına büyük destek veren Gazipaşa, bölgeden sevk edilen depremzedelere kucak açtı. Felaketin ardından binlerce depremzede de Gazipaşa’ya getirilerek burada kamu misafirhanelerine ve özel konutlara yerleştirildi. Depremden milyonlarca insan psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilendi. Gazipaşa’da, depremin afetzedeler üzerinde bıraktığı izleri silmek için de büyük mücadele veriliyor.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, depremden psikolojik olarak etkilenen depremzede çocuklara psikolojik ilk yardım uyguluyor. Gazipaşa KYK Yurdu, Gazipaşa Öğretmenevi ve Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde misafir edilen depremzede çocuklarlarla bir araya gelen görevli öğretmenler, çocuklara psikolojik destek sağlıyor. Çocuklara yönelik iyileştirici ve güçlendirici etkinlikler gerçekleştiren öğretmenler, çocuk oyunları, boyama, yüz boyama ve zeka oyunlarıyla çocukları içinde bulundukları travmadan çıkarmak için mücadele ediyor.