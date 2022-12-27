Gazipaşa’da belediyeye ait süpürge kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait süpürge kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Beyobası Mahallesi, D-400 Karayolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 07 AUG 678 plakalı kamyonet, aynı yönde sağ şeritte seyreden ve dönel kavşaktan Gazipaşa Sanayi Sitesi yönüne dönen Ünal Y. idaresindeki Gazipaşa Belediyesine ait 07 UAG 15 plakalı süpürge kamyonuyla çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ali Y. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Gökhan S. ile Muhammad O. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.