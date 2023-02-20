Gazipaşa polisi depremzede çocuklara moral oldu

Antalya’da, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, depremzede çocuklarla oyun oynayıp eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Felaketin ardından Gazipaşa’da kamu ve özel misafirhanelere yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, okulların açılmasıyla birlikte depremzede çocuklar da eğitimlerine başladı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Atilla Yaman ve polis ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir kreşte depremzede öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre zaman geçiren polis ekipleri, depremden sonra çocuklar üzerinde oluşan travmayı unutturmak için öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrencilerle birlikte oyun oynayan Gazipaşa polisi, depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek oldu.