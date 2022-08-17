Gazipaşa Kültür Merkezi yoluna sıcak asfalt

Gazipaşa halkı için hizmet vermesine sayılı günler kalan Gazipaşa Kültür Merkezi’nin dört bir tarafındaki ana ve bağlantı yolları sıcak asfaltla kaplandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor. Yapıldığı bölgenin adeta çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi’nin kaba ve ince inşaatının yanı sıra çevre düzenleme çalışmaları da tamamlandı. Şuan eğitim verilecek olan sınıflarda hazırlıklar devam ederken bir yandan da ziyaretçilerinin kullanacağı ana ve bağlantı yollarında asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Kültür merkezinin etrafını saran ana ve bağlantı yollarının altyapıları Gazipaşa Belediyesi tarafından tamamlanırken Başkan Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi de sıcak asfalt çalışmasını yürütüyor.