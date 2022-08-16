Gazipaşa katı atık çöp aktarma istasyonu yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da önemli bir yatırımın daha temelini attı. İnşaat çalışmasına başlanan Katı Atık çöp aktarma istasyonu ile birlikte ilçe açığa dökülen çöplerinden kurtulmuş olacak.

Gazipaşa ilçesi vahşi depolamayla biriktirilmekte olan ve çevreye olumsuz sonuçlar doğuran şehir çöplüğünden kurtuluyor. İlçeye bağlı Koru Mahallesi Denizüstü mevkiinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor. İnşaatına başlanan aktarma istasyonu tamamlandığında Gazipaşa’da artık çöp dağları olmayacak. Yapılmakta olan tesiste bekleyen araçlara ilçeden toplanan katı atıklar yüklenecek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin komşu ilçe Alanya’daki Katı Atık ve Bertaraf Tesisine aktarılacak. Tesisin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Tesisin tamamlanması ile Gazipaşa da ki vahşi çöp alanı kapatılarak doğaya kazandırılacak.