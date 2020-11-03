Gazipaşa Karasu Su Temini Projesi’nde sona yaklaşıldı

Gazipaşa ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Karasu Su Temini Projesi’nde sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanan bölümlerinde evlere su verilmeye başlandı. Yaklaşık 8 milyon TL yatırım bedelli proje kapsamında 89 bin metre şebeke ve isale hattı yapılıyor.

Gazipaşa’nın Yeniköy ve Kızılgüney Mahalleleri’nin içme suyu problemini çözmek için geçtiğimiz yıl ilk kazması vurularak imalat çalışmaları başlayan Karasu Su Temin Projesi’nde sona gelindi. Büyük oranda tamamlanan proje kapsamında pek çok hane bekledikleri suya şimdiden kavuştu. ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa İlçe Belediyesi meclis üyelerinden oluşan heyet, Gazipaşa’da hem çalışmaları yerinde inceledi hem de suya kavuşan vatandaşların sevincini paylaştı.

Vatandaşların su sevinci

Heyet, Yeniköy Mahallesi’nde şebeke bağlantısı yapılarak içme suyuna kavuşan vatandaşların sevincini paylaştı. ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt evlerinde ziyaret edilen vatandaşlarla birlikte musluklardan akan suyun tadına baktı. Vatandaşlar duydukları memnuniyeti bizzat ifade ederek tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Sona yaklaşan çalışmalar kapsamında pek çok haneye suyun verildiği ve aşama aşama diğer bağlantıların da yapılarak kısa sürede tüm bölge halkının musluklarından suyun akacağı belirtildi.

89 bin metre şebeke ve isale hattı

Karasu Su Temini Projesi “Yeniköy ve Kızılgüney Şebeke Hatları Yapım İşi” toplam 89 bin metre şebeke ve isale hattının yapımını kapsıyor. Projenin Yeniköy Mahallesi ayağında 60 bin metrelik imalatın tamamı bitirildi. Kızılgüney Mahallesi’nde ise 8 bin 400 metrelik hat imalatı kaldı. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yeniköy’de 278 hane yararlanacak

Projeden, Yeniköy Mahallesi’nde Merkez, Sülmen, Ardıçlı, Maarif, Hasanlar, Kuyubeleni, Burhandere, Bozerkek, Bağlıkonak, Muratdamı ve Koçlar mevkilerinde toplam 278 hanede 720 vatandaş yararlanacak. Ekim ayı sonu itibariyle bu bölgedeki 63 hanenin sayaçları takılarak abonelikleri başlatıldı. Kalan 215 abone için işlemler devam ediyor.

Kızılgüney’de 550 kişi içme suyuna kavuşacak

Çalışmaların sürdüğü Kızılgüney Mahallesi’nde Merkez, Sarılar, Sağır, Köprübaşı, Kalburlar ve Ulualan mevkilerinde yaşayan yaklaşık 200 haneye içme suyu götürülecek. Hâlihazırda 90 adet sayaç takılmış durumda. Yakın zamanda bütün bağlantıların tamamlanması ile Kızılgüney’de yaşayan 550 kişi şebekeden içme suyu hizmetine kavuşmuş olacak.

İçme suyu depolarına bakım

Proje kapsamında hat imalatlarının yanı sıra kullanılacak olan içme suyu depolarının bakımı da yapıldı. 4 adedi Yeniköy, 2 adedi de Kızılgüney Mahallesi’nde olmak üzere toplam 6 adet içme suyu deposu bakım, onarım ve temizlikleri yapılarak hazır hale getirildi.