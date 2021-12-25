Gazeteci İyidoğan’ın acı günü

Antalya’da yerel ve ulusal bir çok basın yayın kuruluşunda görev yapan gazeteci Tanju İyidoğan’ın dün akşam vefat eden babası emekli asker 81 yaşındaki Alaeddin İyidoğan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’da yerel ve ulusal bir çok basın yayın kuruluşundaki görev yaptıktan sonra geçen yıl emekliye ayrılan gazeteci Tanju İyidoğan’ın, asker emeklisi babası Alaeddin İyidoğan, dün gece evinde hayatını kaybetti. 81 yaşında vefat eden İyidoğan için Uncalı Kent Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alaeddin İyidoğan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. İyidoğan ailesini, gazeteci meslektaşları, askeri erkan ve yakınları cenaze töreninde yalnız bırakmadı.