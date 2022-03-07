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Futbol maçında jandarmadan ‘Kadına şiddete hayır’ pankartı
Antalya’nın Finike ilçesinde Cumartesi ve Pazar günleri oynanan 2 futbol maçında Jandarma ekipleri tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ pankartı açıldı.
ANTALYA 07.03.2022, 10:41
Antalya’nın Finike ilçesinde Cumartesi ve Pazar günleri oynanan 2 futbol maçında Jandarma ekipleri tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ pankartı açıldı.
Finike İlçesi, Hasyurt Mahallesi İrfan Uğurlu Stadyumunda 5 Mart Cumartesi günü U16 Ligi 1.Grup kapsamında 1954 Finike Gençlikspor ile Antalya DSİ Spor takımları arasında oynanan futbol müsabakası ve Hasyurt Mahallesi İrfan Uğurlu Stadyumunda 6 Mart Pazar günü Büyükler Amatör Ligi kapsamında Beymelek Belediyespor ile Elmalı Belediyespor takımları arasında oynanan futbol müsabakası başlangıcında Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Kadına Yönelik Şiddete Hayır’ pankartı açıldı.