FTA Antalyaspor kombine kartları satışta

Fraport TAV Antalyaspor, 2021-2022 sezonu kombine kartlarını satışa çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tribün kapasitelerinin tamamının seyirciye açılacağını duyurmasının ardından FTA Antalyaspor yönetim kurulu, Spor Toto Süper Lig’in geride kalan maçlarını kapsayacak şekilde kombine kart satışının başlatılmasına karar verdi.

Eski kart sahiplerine öncelik

Kombine kart satışlarının başlama zamanı, 12 Kasım Cuma günü saat 15.00 olarak belirlendi. 12-21 Kasım tarihleri arasında eski kombine kart sahipleri öncelikli olarak kombine kart alabilecek. Bu süreden sonra boş olan koltuklardan kombine kart almak isteyen taraftar için zaman kısıtlaması olmayacak. 22 Kasım tarihinden itibaren yenileme dönemi bitecek ve genel satış başlayacak.

FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, başkan ve yönetim kurulu olarak taraftarın kombine kart talebine seyirci kısıtlaması nedeniyle yanıt veremediklerini ancak statların tam kapasite ile açılma kararından sonra kombine kart satışına başlama kararı aldıklarını belirterek, “Mümkün olduğunca kombine kart fiyatlarını uygun tutmaya çalıştık. Önceden kombine kartı olan taraftarımıza 10 günlük bir öncelik tanıdık. Biz bir bütün olarak hareket ettiğimizde ne kadar güçlü bir kulüp olduğumuzun farkındayız. Taraftarımızın bizi evimizde yalnız bırakmayacağına, zorlu maçlarda bizlere omuz vereceğine inanıyoruz” dedi.

Fraport TAV Antalyaspor 2021-2022 sezonu kombine kart fiyatları Kuzey Üst-Alt Tribün 150 TL, Güney Üst-Alt Tribün 150 TL, Doğu Üst A-B-F-G Blok 250 TL, Doğu Üst C-D-E Blok 300 TL, Doğu Alt A-B-F-G Blok 300 TL, Doğu Alt C-D-E Blok 350 TL, Batı Üst A-B-E-F Blok 300 TL, Batı Üst C-D Blok 350 TL, Batı Alt A-B-F-G Blok 350 TL, Batı Alt C-D-E Blok 400 TL, VIP Tribün 750 TL olarak açıklandı.