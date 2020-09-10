Foto kopanlar Alageyik ve Kızıl Geyikleri görüntüledi
YABAN HAYATI GÖZLEMLENMEK İÇİN ÜLKE GENELİNDE BİR ÇOK ORMANA YERLEŞTİRİLEN FOTO KAPANLAR BU SEFER SADECE ANTALYA’DA GÖRÜLEN ALAGEYİK İLE TÜRKİYE’DE KORUMA ALTINA ALINAN KIZIL GEYİK GÖRÜNTÜLEDİ.
Yaban hayatı gözlemlenmek için ülke genelinde bir çok ormana yerleştirilen foto kapanlar bu sefer sadece Antalya’da görülen Alageyik ile Türkiye’de koruma altına alınan Kızıl geyik görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yaban hayatı gözlemlemek için ormanlara hareket edildiği anda kayıt edilen foto kapanlar yerleştirdi. Daha önce bir çok canlının görüntülerini kayıt altına alan foto kapanlar bu sefer Dünya’da sadece Antalya’da görülen Alageyik görüntüledi. Görüntülerde foto kapanın tam karşısına geçen Alageyik’in nefes alış verişi görüntülendi. Bir başka görüntüde ise Türkiye’de aşırı avlanma sonucunda sayıları düşen Kızıl Geyik görüntülere takıldı. Türkiye’de koruma altına alınan kızıl geyik görüntüleri ise ormanda yaban hayat için hazırlanan sulama kanalından su içmesi ve otlanması görüldü. Ayrıca foto kapanlara kurt, ayı, karaca ve yaban domuzları da görüntülerde yerini aldı.
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