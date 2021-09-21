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Finike’ye ataması yapılan ilçe emniyet müdürü görevine başladı

Antalya Finike İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Avcı’nın yerine atanan Ethem Yer, görevine başladı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Haberleşme Şube Müdürü Ethem Yer, Finike İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. İlçeye gelerek görevine başlayan Ethem Yer, Finike’nin güzel ve nezih bir ilçe olduğunu ve kapılarının herkese açık oluğunu belirtti.

ANTALYA 21.09.2021, 12:43
Finike’ye ataması yapılan ilçe emniyet müdürü görevine başladı

Antalya Finike İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Avcı’nın yerine atanan Ethem Yer, görevine başladı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Haberleşme Şube Müdürü Ethem Yer, Finike İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. İlçeye gelerek görevine başlayan Ethem Yer, Finike’nin güzel ve nezih bir ilçe olduğunu ve kapılarının herkese açık oluğunu belirtti.

Vatandaş için çalıştıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, "Bizler vatandaşlar için varız ve her zaman onların hizmetindeyiz. İlçenin asayişi için en iyi hizmeti vermek için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza her zaman kapımız açık" dedi.

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