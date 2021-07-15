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Finike’de şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Finike’de şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

ANTALYA 15.07.2021, 17:40
Finike’de şehitlikler ziyaret edildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Finike’de şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde Finike Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu ve şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Avcı ve ilçe protokolü, merkez caminde şehitler için mevlid okutulmasının ardından şehit Tugut Burkay Korkmaz , Şehit Nurettin Tek ve şehit Adem Ovar’ın kabirleri ziyaret edilip dualar okundu.
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