Finike’de motosiklet denetimi

Antalya’nın Finike ilçesinde Jandarma ekipleri, plakasız ve tescil belgesiz motosikletler ile gürültüye neden olan motosikletleri denetlendi. 38 motosiklet trafikten men edilirken 6 motosikletin plakasız ve çalıntı kaydı olduğu tespit edildi.

Finike ilçe Jandarma komutanlığı trafik timlerince başlatılan plakasız, ruhsatsız ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran motosikletler ile çalıntı ve yakalama kaydı bulunan motosikletler ekiplerce denetlendi. Jandarma trafik ekiplerinin yaptıkları kontrollerde 38 motosikleti trafikten men etti. Ayrıca 6 motosikletin ise motor ve şasi numaralarının silinmiş, plakasız ve çalıntı kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.