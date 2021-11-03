Finike’de kentsel dönüşüm için ilk yıkım başladı

Antalya’nın Finike ilçesinde kentsel dönüşüm için ilk yıkım 8 binalı bir sitede başladı. Finike ilçesi Yeni mahallede bulunan 4’er katlı 8 ayrı binadan oluşan Hidakent Sitesi sakinleri, binalarının risk taşıdığını düşünerek kentsel dönüşüm firmasına müracaat etti. Kentsel dönüşüm ile ilgili binaların testleri yapıldı. Binalar riskli yapıya ayrıldı. Yapı denetim firması inceleme evraklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü ne götürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü de yıkım kararı aldı. Sitenin yıkımına başlandı.

“Finike ve Kumluca çok kötü durumda”

Finike ve Kumluca’daki binaların kötü durumda olduğunu belirten yapı denetimcisi Erçin Soytürk, “ Finike’de ve Kumluca’da daha öncede bu tür çalışmalar yaptık. Çünkü Finike ve Kumluca’da çok kötü durumda. Binalarımız deniz kumu ve çakılı ile yapılmış. Binalarda nevrülü değil düz demir kullanılmış. C 20 dediğimiz, binaların zemininde kullandığımız bir betonla yapılmış binalar var. Bu çalışmaların devamını bekleriz” dedi.