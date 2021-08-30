banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılın düğünü ertelendi!
Yılın düğünü ertelendi!
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı

Finike’de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı

Antalya’nın Finike ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup kadın, denize girerek Mustafa Kemal Atatürk’ünde resminin bulunduğu Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos’u kutladı.

ANTALYA 30.08.2021, 15:33
Finike’de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı

Antalya’nın Finike ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup kadın, denize girerek Mustafa Kemal Atatürk’ünde resminin bulunduğu Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos’u kutladı.

Finike’de 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebi ile toplanan bir grup kadın, Taş ocağı mevkiindeki bir plajda denize girerek Atatürk portresinin bulunduğu Türk Bayrağını açarak 30 Ağustos’u kutladı.

Yorumlar (0)
31°
açık