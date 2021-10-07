banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

Finike’de ilkokul öğrencilerden “Mavi Kapak” projesine destek

Antalya’nın Finike ilçesinde Emin Akın İlkokulu öğrencileri “Mavi Kapak” projesine destek verdi.

ANTALYA 07.10.2021, 14:09
Finike’de ilkokul öğrencilerden “Mavi Kapak” projesine destek

Antalya’nın Finike ilçesinde Emin Akın İlkokulu öğrencileri “Mavi Kapak” projesine destek verdi.

Emin Akın İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri ve velileri, sınıf öğretmeni Cumali Musalli’nin koordinesinde engelleri kaldırmak adına “Mavi kapak” toplama kampanyası başlattı. Toplanan mavi kapaklar ile 1 adet tekerlekli sandalye temin edildi, bir engelliye umut oldu. Tekerlekli sandalye, engelli bireye ulaştırılmak üzere UMESKO’ya teslim edildi. UMESKO, mavi kapak projesine destek veren miniklere oyuncak hediye etti.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun, " Mavi Kapak projesine verdikleri destekten dolayı Emin Akın İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri ve velilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler de ev ve iş yerlerinizde topladığınız plastik kapakları toplama noktalarına bırakabilir, engelli bireylerimize umut olup, tekerlekli sandalye temini için destek olabilirsiniz”dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1