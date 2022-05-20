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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik”
Finike’de 19 Mayıs yelken yarışları başladı
Antalya’nın Finike ilçesinde Finike Kaymakamlığı, Finike Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Finike Amatör Denizciler Derneği’nin himayesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları başladı. Finike sahilinde başlayan yarışa optimist sınıfında 30 sporcu ve 30 tekne katılıyor, Yelken yarışı 22 Mayıs’ tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
ANTALYA 20.05.2022, 17:52
Antalya’nın Finike ilçesinde Finike Kaymakamlığı, Finike Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Finike Amatör Denizciler Derneği’nin himayesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları başladı. Finike sahilinde başlayan yarışa optimist sınıfında 30 sporcu ve 30 tekne katılıyor, Yelken yarışı 22 Mayıs’ tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.