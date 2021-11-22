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Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı

2021-2022 yılı yaş sebze ve meyve sezonu, Antalya Finike Toptancı Halinde düzenlenen tören ile dualarla açıldı. Açılış töreninde konuşan Finike Kaymakamı Zafer Sağ, “Tüm üreticilerimizin, komisyoncularımızın, tüccarlarımızın ve bu zincirin halkası olan herkesin emeklerinin karşılığını aldığı bir sezon olmasını diliyoruz. Yaş sebze ve meyve sezonunu açılışı Finike’mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ANTALYA 22.11.2021, 17:12
Finike Toptancı Halinde yeni sezon dualarla açıldı

2021-2022 yılı yaş sebze ve meyve sezonu, Antalya Finike Toptancı Halinde düzenlenen tören ile dualarla açıldı. Açılış töreninde konuşan Finike Kaymakamı Zafer Sağ, “Tüm üreticilerimizin, komisyoncularımızın, tüccarlarımızın ve bu zincirin halkası olan herkesin emeklerinin karşılığını aldığı bir sezon olmasını diliyoruz. Yaş sebze ve meyve sezonunu açılışı Finike’mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılış törenine Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Eski Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Eski Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Kurt, Finike İlçe Tarım Müdürü Hasan Ali Gültekin, Siyasi parti temsilcileri, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin İnce, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“Finike’mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun”

Yaş meyve ve sebze üretiminin kıymetini ve ne kadar da meşakkatli olduğunu burada daha iyi anladığını söyleyen Kaymakam Zafer Sağ," Hava şartları çok önemli, takip çok önemli, piyasa şartları, koşullar çok önemli. Yani tohum atılmasından sofralarımıza gelene kadar yapılması gereken o zincire burada şahitlik etmiş olduk. Bu zincirin her bir parçasında yer alan, katkı sunan çiftçilerimize, üreticilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah kazasız, belasız, afetsiz üretim yılı diliyoruz. Tüm üreticilerimizin, komisyoncularımızın, tüccarlarımızın ve bu zincirin halkası olan herkesin emeklerinin karşılığını aldığı bir sezon olmasını diliyoruz. Yaş sebze ve meyve sezonunu açılışı Finike’mize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

“Tüketiciler ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler”

Finike Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Karataş, “Bazı televizyon programlarında şu sebze hormonlu veya zamanında tüketilmesi gibi yorumlar üreticiyi üzdüğü gibi tüketicide de algı oluşturmaktadır. Bölgemizde oluşan sıcak iklim ve örtü alt sebze yetiştiriciliği ile sebzelerin doğal ortamını sağlayacak sıcaklık ve nem oluşmaktadır. Diğer bölgelerde yaz ayında yetien sebzeler bölgemizde uygun sıcaklık olması sayesinde kış ayında da doğal ortamında yetişmektedir. Bu bölgede yetişen sebze ve meyveler arı ve böcek ile yetişmektedir. Arı kimyasal kalıntının olduğu hiçbir sebzeye konmaz, çok hassas bir hayvandır. Burada üretilen sebze ve meyveyi tüketicilerimizi gönül rahatlığı ile tüketilebilir” diye konuştu.

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