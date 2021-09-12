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Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erasmus projesi kapsamında Romanya’da

Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi “Water As The Treasure Of Future” (Geleceğin Hazinesi Olan Su) konulu Erasmus+ KA229 AB projesi kapsamında Avrupa’da.

ANTALYA 12.09.2021, 12:41
Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erasmus projesi kapsamında Romanya’da

Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi “Water As The Treasure Of Future” (Geleceğin Hazinesi Olan Su) konulu Erasmus+ KA229 AB projesi kapsamında Avrupa’da.


Proje, Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul müdürü Abdulhalim Acet, Proje koordinatörü - İngilizce öğretmeni Kübra Aydın ve İngilizce öğretmeni Yavuz Duman’ın katılımıyla Romanya’nın Lasi şehrinde yürütülüyor. Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi, önümüzdeki aylarda, öğrencileri ile birlikte katılacağı İtalya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de, Türkiye’yi, Antalya’yı ve Finike’yi temsil etmeye ve tanıtmaya devam edecek.

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