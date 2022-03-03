Finike Boldağ’ın 60 yıllık su hasreti sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 60 yıldır içme suyu sorunu yaşayan Finike’nin Boldağ Mahallesi’nin su hasretini bitirdi. ASAT ekipleri, 4 bin 500 metre şebeke hattı ile mahalle sakinlerini suyla buluşturdu.

1963 yılında kurulan Finike’nin Boldağ Mahallesi’nde yıllardır yaşanan su sorunu artık tarih oldu. Tarihi Likya yolu üzerinde bulunan Boldağ Mahallesi’nin sakinleri 60 yıllık su sorunlarını bugüne kadar kendi çözümleriyle giderdi. Kimi Finike’den, kimi dağdan bidonlarla su taşıdı, kimi ise yağmur suyunu biriktirip ihtiyacını gidermeye çalıştı. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Boldağ’da vatandaşların su sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü. Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri 4 bin 500 metre şebeke hattı döşeyerek Boldağlıları içme suyuyla buluşturdu. Elektriğin bile 2020 yılının başında geldiği mahallede, bugüne kadar zorluk içinde yaşayan vatandaşlar artık temiz içme suyuna kavuştu.

“60 yıllık su hasreti sona erdi”

Finike ASAT Şube Müdürü Fevzi Çiftçi, Finike merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Boldağ Mahallesi sakinlerinin ihtiyaçlarını kuyulardan sağladığını, hayvanlarını yağmur suyu biriktirerek suladıklarını anlattı. Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla, 4 bin 500 metre şebeke hattı döşeyerek vatandaşın evine su getirildiğini söyledi. Çiftçi, bölgenin dağlık alanda yer almasından dolayı çalışmalarda zorlandıklarını ancak, vatandaşların su hasretini sona erdirdikleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

“Bidonla taşımak zor oluyordu"

Boldağ sakinlerinden Zeynep Atal ise bugüne kadar dağdan, taştan su getirdiklerini belirterek, “Bidonla su taşımak çok zor oluyordu. Hiç suyumuz olmadı. Çamaşırımızı, bulaşığımızı bile yağmur suyu ile yıkıyorduk. Şimdi evimize su geldi çeşmemizden su akıyor. Binlerce kez şükürler olsun. O kadar mutluyuz ki. Çok seviniyoruz. Artık rahat edeceğiz” dedi.