banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu

Finike Anadolu Lisesine z-kütüphane açıldı

Finike Anadolu lisesine içerisinde 3 bin 124 kitap, 7 bilgisayar, 1 yazıcı ve dijital içerik bulunan z-kütüphane açıldı.

ANTALYA 07.10.2021, 13:41
Finike Anadolu Lisesine z-kütüphane açıldı

Finike Anadolu lisesine içerisinde 3 bin 124 kitap, 7 bilgisayar, 1 yazıcı ve dijital içerik bulunan z-kütüphane açıldı.

Kütüphanede açılış törenine, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından kütüphane hakkında okul müdürü Cihan Karahan’dan bilgi alan Kaymakam Zafer Sağ, kütüphaneyi gezdi.

Kütüphane’nin açılışında konuşan Kaymakam Zafer Sağ, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz z-kütüphanenin öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki asıl amaç, geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilgi ile buluşmalarını sağlamak ve kitap okumayı cazip hale getirmektir. Bu projelerle, gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlayacağız” dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1