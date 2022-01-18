Final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerinin çorbası Büyükşehir’den

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine final sınavları haftasında akşam ve sabahları sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim görmeye gelen öğrencilere her alanda desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine final sınavı haftasında sıcak çorba ikramında bulunuyor. Öğrenciler sabah ve akşam dağıtılan sıcak çorba ile hem sağlıklı beslenmelerine hem de bütçelerine katkı sağlıyor.

Sabah ve akşam sıcak çorba

Final haftasında Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde akşamları ders çalışan öğrencilerin sıcak çorba ile içleri ısınıyor. Öğrenciler çorbalarını içerken, bir süre derse mola verme imkanı buluyor. Öğrenciler sabahları ise Meltem ve Kültür kapılarında ikram edilen çorbalarını alarak derslerine giriyor. Sınav haftası boyunca öğrencilere akşam saat 22.00-23.00 sabahları ise 08.00-09.00 saatleri arasında çorba ikramında bulunulmaya devam edecek.

Öğrenciler memnun oldu

Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerinden Eren Geçer, sınavlara hazırlandığını belirterek, “Öğrencilik zor, kısıtlı imkanlar ile okuyan arkadaşlarımız var. Böyle bir hizmetten çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Tıp fakültesi öğrencisi Eren Akarsu da soğuk havalarda dağıtılan bu çorbanın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Öğrenciler, çorba dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.