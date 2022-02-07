Filenin Akrepleri Play-Off yolunda

Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 6. Grup’ta oynadığı 16. maçında Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0 mağlup etti.

Antalya Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setlerini 25-20, 25-17, 25-16 kazanan kırmızı beyazlılar karşılaşmadan da 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu maçın sonucu ile beraber bu sezon ligde 12. galibiyetini alan Antalyaspor Voleybol Takımı, ligin bitimine 2 hafta kala play-off yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Filenin Akrepleri, ligin 17. haftasında Denizli deplasmanında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ile karşılaşacak.