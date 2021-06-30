Feslikan Güreşleri hazırlıkları başladı

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 25 Temmuz’da gerçekleştirilecek Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri için Feslikan Yaylası’nda hazırlıklar başladı.

Konyaaltı Belediyesi Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıkları başladı. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Feslikan Güreşleri, bu yıl 25 Temmuz Pazar günü seyircisiz gerçekleştirilecek. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, güreşler öncesi Feslikan Yaylası’nda hazırlıklara başladı. Ekipler, güreş sahası çevresinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Tribün demirlerini elden geçiren ekipler, tuvaletlerde de düzenlemeler yaptı. Belediye ekipleri, güreş sahasının çimlerinde de düzenleme yapıyor.

Pandemi koşullarına uyulacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin büyük bir özlemle beklendiğini söyledi. Başkan Semih Esen, “Dünyayı esir alan Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl Feslikan Şenlikleri ve güreşlerimizi yapamadık. Kontrollü normalleşme ile birlikte Güreş Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında bu yıl güreş yapılacak bölgeler arasında Feslikan Güreşleri de yer aldı. Bir yıl aradan sonra yeniden güreşlerimizi düzenleyecek olmamızın heyecanını yaşıyoruz. Ekiplerimiz hazırlıklara başladı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, güreşleri seyircisiz yapılması kuralı getirdi. Güreşlerimizi pandemi koşullarına uygun, gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek” dedi.