Fen Bilimleri Atölyesi’nden hediyelikler

Antalya Bilim Merkezi’nin Fen Bilimleri Atölyesini tercih eden öğrenciler, ebeveynlerine özel parfüm, kolonya, kokulu mumlar üretiyor.

Antalya Bilim Merkezi’nin fen bilimleri atölyesini gelen öğrenciler, ebeveynlerine ya da arkadaşlarına özel parfüm, kolonya, kokulu mumlar, dezenfektan ya da sabun üretip hediye ediyor. Dokuma Park bünyesindeki merkezdeki 7 atölyeden biri olan Fen Bilimleri Atölyesi’ni tercih eden çocuklar, kimyasal maddeleri birbiriyle etkileşime sokarak yeni madde oluşturmayı kozmetik ürünlerle öğreniyor.