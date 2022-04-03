Felipe Sanchez Mateos: "Kazandık, 3 puan için mutluyuz"

A. Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Çaykur Rizespor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Kazandık, 3 puan için mutluyuz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında A. Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana Alanyaspo Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maça iyi başladıklarını söyledi. İlk 15 dakika için hafta boyunca çalıştıklarını belirten teknik sorumlu Mateos, "O 15 dakikanın ardından oyuncular biraz düştü, bizim taleplerimizden biraz uzaklaştılar. Bu dakikadan sonra rakip ceza sahasına daha kolay girdikçe her pozisyonda topu rakip ceza sahasına taşımaya çalıştılar. Burada bizim oyun disiplinimizden uzaklaşmaya başladılar" dedi.

Rakibin attığı golün ardından kontra ataklar yapmak istediklerini ancak başarılı olmadıklarını dile getiren Mateos, "İkinci yarıda rakip 3 oyuncu değişikliği yaparak hızlı giriş yapmak istediler. Özellikle iki forvet ve Yusuf Sarı gibi hızlı bir oyuncuyu oyuna almaları ikinci yarıda bize karşı çok ve kaliteli adamlarla atak yapma şansı sundu onlara. Sonuç olarak ligde pozisyonlarına baktığımızda gerideki güvenliği önemsemeyen bir maçtı onlar için. Daha sonra golü buldular. Golün ardından bizim yapmamız gereken iki nokta vardı. Ya topa sahip olacaktık ya da kontra ataklarla hücum yapacaktık. Biz kontra ataklarla hücum yapmayı tercih ettik. Fakat oyuna koyduğumuz oyuncular bu bağlamda çok etkili olamadılar. Gerçekleştirdiğimiz ataklarda çok aksiyon oluşmadı. Sonuç olarak kazandık. 3 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı.