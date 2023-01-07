FCEM 2022 Dünya Kongresi’nde ödüller sahiplerini buldu

Dünya Kadın Girişimciler Platformu FCEM’in 69’uncusunu gerçekleştirdiği kongrede ödüller sahiplerini buldu.

2021 yılında İstanbul’un ev sahipliği yaptığı kongre 2022’nin son günlerinde Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlendi. KAGİDER üyesi, BEE’O Propolis kurucularından Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, ‘sürdürülebilirlik’ kategorisinde kadın girişimci ödülüne layık görüldü. Ödülü, kongreye katılım sağlayan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı adına teslim aldı. Erdem, “Aslı hanımı tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.

Kadın girişimci Samancı, 10 arıcı ile başladıkları serüvene 5 bin arıcı, 550 bin arı kovanı ve 10 bin 500 metrekarelik üretim tesisinde devam ettiklerini aktararak, ulusal ve uluslararası alanda 58 farklı ödüle layık görüldüklerinin altını çizdi. Anadolu coğrafyasından elde ettikleri Anadolu propolisi özütünü ve yüzde 100 doğal katma değerli Anadolu arı ürünlerini 30 farklı ülkeye ihraç ettiklerini belirten Samancı, “Anadolu propolisinin değerini tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.