Fatma teyzenin yanan evi yeniden yapılıyor
ALANYA BELEDİYESİ, 60 YAŞINDAKİ FATMA ÖZCAN’IN YANAN EVİ İÇİN YARDIM TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ VE EVİN YENİDEN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ MALZEME YARDIMINI KENDİSİNE ULAŞTIRDI.
Alanya Belediyesi, 60 yaşındaki Fatma Özcan’ın yanan evi için yardım talebini geri çevirmedi ve evin yeniden yapılması için gerekli malzeme yardımını kendisine ulaştırdı.
60 yaşındaki Fatma Özcan’ın evi, 13 Temmuz tarihinde elektrik kaçağı nedeniyle kül olmuştu. Taşbaşı Mahallesi’nde tek başına yaşayan Özcan’ın yardım talebine ise Alanya Belediyesi yetişti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fatma Özcan’ın evinin bir an önce yapılarak kendisine teslim edilmesi için yoğun mesai harcadı.
Evin temeli atıldı
Fatma teyzenin talebiyle Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, ilk iş olarak ivedilikle harabeye dönen evi yıktı. Ardından 50 torba çimento, 1 kamyon kum, kalıp ve demir desteğiyle evin temeli hazırlandı. Ardından Alanya Belediyesi beton ekibi tarafından temel betonlama işlemi tamamlandı.
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