Farklı ülkelerden Antalya’ya gelen engelli deniz tayfaları, fidan dikimi gerçekleştirdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, onuncu yaşını kutlayan ‘Ruhun Yelkenleri’ projesi kapsamında farklı ülkelerden Antalya’ya gelen engelli deniz tayfalarıyla belediyenin Ekim ayında açılışının gerçekleştireceği Lev Tolstoy Türkiye-Rusya Dostluk Parkı’na hatıra fidanı dikti.

Engelli bireyler ve toplum arasında pozitif bir etkileşim modeli oluşturmak için 10 yıl önce yolculuğuna başlayan Ruhun Yelkenleri projesi, rotasını bu kez Antalya’ya çevirdi. Letonya, Rusya, Almanya, Ukrayna ve Türkiye’den engelli deniz tayfalarıyla yapılan yolculuğun Antalya ayağına Muratpaşa Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, deniz yoluyla Antalya’ya gelen ekipleri Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de misafir etti. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada farklı kültürlerden, ülkelerden insanların Muratpaşa’yı ziyaret etmesinden son derece memnun olduklarını söyledi. Ruhun Yelkenleri projesinin her bir katılımcısının gittiği her yerde insanlık değerlerini yükseltmek, engelleri aşmak için mücadele ettiğini belirten Başkan Uysal, “İnsani değerler, sanat, kültür ve turizm, buluşmalar, ziyaretler bizi birleştiren şeyler. Bunu ne kadar geliştirebilirsek o kadar insanlığa hizmet etmiş oluruz” dedi.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’deki etkinliğin ardından, Başkan Uysal ve konukları ekim ayında açılışının gerçekleştireceği Lev Tolstoy Türkiye - Rusya Dostluk Parkı’na hatıra fidanı dikti.