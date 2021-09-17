Farkındalık oluşturmak için işe bisikletle geldiler

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde dünyada kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli de farkındalık oluşturmak ve bisiklet kullanımına teşvik etmek adına işe bisikletle geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği ve bu yılki teması “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” olan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri Antalya’da başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında bisiklet turu ve eğitimi, konserler, söyleşilerle dolu bir hafta geçirilecek.

“Mesaiye pedalladılar”

Avrupa Hareketlilik Haftası’nda belediye personelini özel araçları yerine, alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanmaya teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe Büyükşehir personeli yoğun katılımı gösterdi. Büyükşehir Belediyesi personeli iş yerlerine araçları ile değil bisikletle ve yaya olarak gelmeyi tercih etti. Personel Büyükşehir Belediyesi otoparkına yapılan özel bisiklet park yerine bisikletlerini park etti. Mesailerine bisiklet ile gelen personel ise “Bisiklet kullanmak sağlık için çok iyi. Hem spor yapıyorsunuz hem de çevre ve doğamız için yararlı. Herkese tavsiye ederiz” diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Yetişkinlere ve Çocuklara Bisiklet Eğitimi de verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 8 -65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz temel bisiklet sürme eğitimi veriliyor.