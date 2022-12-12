Fabrikalar GES ile sürdürülebilir enerjiye katkı veriyor

Evlerden iş yerlerine, fabrikalardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yerde kullanılan güneş enerjisine talep her geçen gün artıyor.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Türkiye’nin hemen her yerinde kurulumunu sağladıkları güneş enerji santralleri (GES) ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağladıklarını söyledi. Güneş enerjisinin artık birçok alanda kullanıldığını dile getiren Yılmaz, evlerden iş yerlerine, fabrikalardan alışveriş merkezlerine kadar birçok

yerde GES kurulduğunu kaydetti. Yılmaz, “Ülkemizin farklı yerlerinde çalışmalarımız devam ediyor. Güneş enerji santralleri ile fabrikalar elde ettiği yeşil enerji ile ihtiyaçları olan elektriğini kendi üretiyor. Temiz çevre ve temiz enerjinin oldukça önemli olduğu günümüz dünyasında firmaları yeşil enerji ile buluşturduğumuz ve bu sayede CW Enerji olarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağladığımız için oldukça mutluyuz” dedi.

324 ağacın kurtarılmasını sağlayacak

Aksaray’da faaliyet gösteren bir firmayı daha güneş enerji santrali ile buluşturduklarını ifade eden Yılmaz, firmanın çatısına 3386,565 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını kaydetti. Yılmaz, “Güneş panellerimiz sayesinde firma artık enerjisini güneşten sağlayacak ve yılda yaklaşık 2 milyon 148 bin 370 kilogram karbon salınımının önüne geçecek. Ayrıca GES ile 324 ağacın kurtarılmasını sağlayacak” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisinin popülaritesi her geçen gün artan modellerden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, daha fazla firmanın çatısına güneş enerji santrali kurarak yeşil enerjiye destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.