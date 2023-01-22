Eyüp Bülent Miran’dan Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki

İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösteren Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kutsal olana saldırmanın düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini söyleyerek, eylemi gerçekleştirenleri ve izin verenleri kınadı.

İsveç’te ırkçı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakma eyleminde bulunmasına, İsveç polisinin hiçbir müdahalede bulunmamasının açıkça islam düşmanlığının dışa vurumu olan bu provokatif eylemi ifade özgürlüğü olarak kabul edip müsaade göstermesine tüm dünyanın şahit olduğunu belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Kutsal kitabımıza yapılan bu aşağılık saldırıyı lanetliyoruz” dedi.

“İsveç suçu himaye etti”

Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Kur’an-ı Kerim’in kainatı aydınlatan ruhunun önüne geçemezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz. Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Geldiğimiz aşamada İsveç’in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılacak bir saldırıya izin vermesiyle suçu himaye ettiğine de tanıklık ediyoruz.”