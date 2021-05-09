Eyüp Bülent Miran: “Kudüs davası yalnız değildir”

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinlilere yaptığı saldırıyı nefretle kınayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İsrail’in devlet felsefesinin kin ve düşmanlık olduğunu söyledi. Miran, “Kudüs davası yalnız değildir, oradaki Müslümanlar yalnız değildir. Kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail’in yaptığı zulümle bir terör ve işgal devleti olduğunu kanıtladığını belirten Başkan Miran, İsrail’in Kadir gecesi ibadet eden Müslümanlara ses bombası atarak yüzünü yeniden ortaya çıkardığını vurguladı. İsrail’de eğitim gören ilkokul çocuklarının dahi ırkçı, Arap ve Müslüman düşmanı olarak yetiştirildiğini, İsrail’in devlet felsefesinin de bu kin ve düşmanlık olduğunu anlatan Eyüp Bülent Miran, “Ankara’dan toplum vicdanını harekete geçirmeye çalışan insanlar olarak diyoruz ki, ‘Kudüs davası yalnız değildir, oradaki Müslümanlar yalnız değildir. Kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edeceğiz.’ Türkiye’deki duyarlı insanlar olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam etmeliyiz. En ufak hadisede tepki göstermekten geri durmamalıyız, durmayacağız” diye konuştu.

“İslam dünyası tepkisiz kalmamalı”

İsrail’in durdurulması konusunda Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmemesinin zulmü meşru gören bir anlayış olduğunu işaret eden Miran, “İsrail’in süslü cümlelerine asla aldanılmamalıdır. Kudüs, insanlığın ortak değeridir; Mescid-i Aksa, insanlık onurudur. Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te direnen kardeşlerimizi buradan selamlıyorum. İstanbul sizinle, Ankara sizinle, Türkiye sizinle. Terörist İsrail’in Kudüs’te uyguladığı zulmü protesto ediyor, katil oluşuma bir mesaj olarak bu siyah çelengi toplum vicdanı adına elçili konutu önüne bırakıyoruz. Filistin’deki kardeşlerimizin yanındayız. Filistinliler yalnız değildir. Dünyadaki tüm Müslümanların bu konuda bilinçli bir şekilde tepki koymaya devam edeceğini, mazlum Filistinlileri yalnız bırakmayacağımızı İsrail anlamalıdır. Biz de kendi çocuklarımızı Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü, Filistin’in özgürlüğü hayaliyle ve bilinciyle yetiştireceğiz. Yaşasın Filistin direnişimiz, yaşasın özgür Kudüs” şeklinde konuştu.