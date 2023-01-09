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Evinde uyuşturucu madde çıkan zehir taciri tutuklandı
Antalya’da jandarma tarafından evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde çıkan zehir taciri tutuklandı.
ANTALYA 09.01.2023, 13:47
Antalya’da jandarma tarafından evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde çıkan zehir taciri tutuklandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Kısmet K.’nin (27) evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda alüminyum folyoya sarılı 13 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kısmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.