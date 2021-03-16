Evi yanan Emine teyzeye yardım eli

Akseki’nin Hocaköy Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Emine Şeker’e büyükşehir belediyesi yardım eli uzattı. Evinin yanması sonucu sokakta kalan Emine teyzenin geçici olarak yerleştiği evin bakım onarımını yapan Büyükşehir Belediyesi eşya yardımında bulundu.

Akseki Hocaköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Emine Şeker’in evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan Emine Şeker’i Antalya Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmadı.

Yangının ardından yaşlı kadını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Akseki İlçe Hizmet Müdürlüğü ekipleri Başkan Muhittin Böcek’in geçmiş olsun dileklerini iletti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Emine Şeker’in geçici olarak yerleştirildiği evin bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Yaşlı kadına eşya ve gıda yardımında bulunuldu.