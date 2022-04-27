Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı

Antalya’da evde uyuşturucu madde imal eden şahsın adresine operasyon düzenlendi. 414 gram esrar ve kök kenevir ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.F.’nin evinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. M.F.’nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yaptığı aramalarda 60 santimetre boyunda 5 kök kenevir ve 414 gram kubar esrar ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda M.F, ve H.H, isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.H. savcılık talimatı, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.