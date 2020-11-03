ETÜT merkezinde ilk sınav
MANAVGAT BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ YERLEŞKESİNDE LİSEYE GEÇİŞ SINAVI’NA (LGS) HAZIRLANAN 52 ÖĞRENCİ, İLK DENEME SINAVINI ETÜT MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.
Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi yerleşkesinde Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 52 öğrenci, ilk deneme sınavını etüt merkezinde gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle sadece 8’nci sınıfa eğitim-öğretim veren Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmen kadrosu, öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü, İngilizce ve İnklap Bilgisi derslerinden sınav yaptı. Sınav dönemine kadar her ay düzenli olarak deneme sınavı yapacak olan öğrenciler, Manavgat Belediyesi eğitimcilerinin kendilerinin başarısı için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Manavgat Belediyesi bünyesinde eğitim gören çocukların başarılı olmaları için gerekli tüm imkanları kullandıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “ Uzman eğitmen kadromuzla birlikte verimli bir eğitim dönemi geçiren çocuklarımız ilk deneme sınavını gerçekleştirdi. Eğitim dönemi boyunca çocuklarımızın başarısı için çaba sarf eden uzman eğitmen kadromuza teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3