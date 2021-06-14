Etiler’de hatlar yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde eskiyen sağlıksız içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların son durağı Muratpaşa İlçesi Etiler Mahallesi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan haritaya göre belirlenen pek çok noktada eskiyen veya çeşitli nedenlerle sorunlu olduğu tespit edilen içme suyu borularını yenilemeye devam ediyor. Ekipler, Etiler Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, yıllardır hizmet veren eskiden kalma içme suyu hatlarını yenilemeye başladı. Çalışma kapsamında galvaniz metal borular çıkarılıyor ve yeni nesil PVC içme suyu boruları döşeniyor.

“Arıza sayısı azalacak”

Gerçekleştirilen değişim sayesinde sudaki kayıp ve kaçak miktarında önemli bir düşüş sağlanıyor. Aynı zamanda yıllık arıza sayılarında büyük miktarda azalma hedefleniyor. Koordine şekilde hızlı çalışan ekipler belirlenen sokaklarda aynı gün içinde asfalt kesimini, boru değişimini ve dolgu işlemini yaparak vatandaşları mağdur etmeden yenilenen hatlardan içme suyu hizmetinin devamını sağlıyor. Mahalledeki çalışmanın birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor. Hatların yenilenmesi farklı bölgelerde devam edecek.