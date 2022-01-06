Eski çalıştığı işyerinden 14 bin TL değerinde dökme demir çaldı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunan bir taş ocağından 14 bin TL değerinde 3 adet dökme demir çalan hırsız, yakalandı. Hırsızın, şantiyenin eski çalışanı olduğu ortaya çıkarken şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri tarafından, Korkuteli İlçesi, Bayatbademleri Mahallesinde 1 Ocak Cumartesi günü taş ocağından kullanılan her biri 117 kilogram ağırlığında, yaklaşık değeri 14 bin TL olan 3 adet dökme demir olarak adlandırılan malzemenin çalınması olayı ile ilgili başlatılan inceleme ve araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını, şantiyenin eski çalışanı olan D. Ç isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Jandarmada ekipleri tarafından Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.