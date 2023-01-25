Esen kahvehanede vatandaşları ziyaret etti

Çakırlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bölge halkı ile sohbet ederek mahalleleri ile ilgili sorunları dinledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çakırlar Mahallesindeki bir kahvehaneye sürpriz ziyarette bulunan Esen, vatandaşlarla sohbet etti. Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için sık sık bölge halkıyla bir araya geldiğini söyleyen Esen, vatandaşın sorunlarını birinci ağızdan dinlemek istediklerini ifade etti. Başkan Esen’in sürpriz ziyaretinden memnun olduklarını kaydeden bölge halkı, Esen’e çalışmalarında kolaylık diledi. İlçenin her yerine eşit hizmet götürmek için gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Esen, “Merkez mahallelerimize götürdüğümüz hizmetleri, kırsal mahallelerimize de yapıyoruz. Temel hizmetlerimiz de hiçbir aksama yaşanmadan devam ediyor. Bizim amacımız, bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızla da bir araya gelmek. Onların sorunlarını, ihtiyaçlarını dinlemek ve dertlerine derman olmak için buradayız. İnsanların gerçekte neye ihtiyacı olduğunu ancak bu şekilde tespit edebiliriz” şeklinde konuştu.