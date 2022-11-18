Erdoğan Bayen-Tuncay Kaya Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı

Tuncay Kaya Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli törenle atıldı.Törende konuşan Vali Yazıcı, “Antalya hayırseverler noktasında mükemmel bir şehir” dedi.

Antalyalı hayırseverler eğitimden sağlığa birçok konuda şehre değer katmaya devam ediyor. Vali Yazıcı ve hayırseverler Erdoğan Bayen ve Tuncay Kaya; Kepez Sütçüler Mahallesi’nde 285 metrekare kapalı alana sahip, 5 hekimli olarak planlanan Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

“Allah hayırseverlerimizin sayısını arttırsın”

Antalyalı hayırseverlerin şehre önemli katkılar sunarak her kesimi düşünüp gözettiğine değinen Vali Yazıcı; “Bugün hepimize hizmet sunacak, bir sağlık tesisinin temel atma töreni için bir araya geldik. Antalya, hayırseverler noktasında gerçekten mükemmel bir şehir. Okul, sağlık merkezi, dini tesis alanları konusunda Antalyalı hayırseverler çok özverili davranıyor. Onlar bu işleri sadece paraları olduğu için değil bu şehre değer katmak için yapıyorlar. Bunu da ancak gönlü zengin insanlar yapabilir. Cebi zengin olan insanlar değil. Birçok insanın parası var. Ama bu tam anlamıyla gönül işi, gönlü güzel olan insanlar ancak bu tür tesisleri insanların hizmetine sunabilir. Maddi olarak daha güçlü olan ancak bu ve benzeri hayırlarda bulunamayan istese de bir şekilde bunu yapamayan pek çok insan var. Allah hayırseverlerimizin sayısını arttırsın. İnşallah bu aile sağlığı merkezimizde hizmet alacak tüm hastalarımızın duaları, teşekkürleri, sizinle olacak. Sizleri hayırla yad edecekler. Anne babanıza ve ailelerinize dua edecekler. Biz böyle inanıyoruz. Erdoğan Bayen-Tuncay Kaya Aile Sağlığı Merkezi’miz mahallemize, Kepez’imize, Antalya’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Erdoğan Bayen-Tuncay Kaya Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Kepez Belediyesi Başkan Vekili İsa Sapdağ, Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Orbay, hayırseverler Erdoğan Bayen ve Tuncay Kaya katıldı.