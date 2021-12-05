Erasmus öğrencileri Kepez’de

Kepez Belediyesi’ni Erasmus+“Her Zaman Birlikte Olacağız” projesi kapsamında Yunanistan, Polonya ve Romanya’dan öğretmen ve öğrenciler ziyaret etti.

Adalya Koleji’nin ev sahipliğinde Erasmus+ “Her Zaman Birlikte Olacağız” projesi kapsamında yabancı öğretmen ve öğrenciler Antalya’ya geldi. Antalya’daki ziyaretlerini sürdüren öğretmen ve öğrenci heyeti Kepez Belediyesi’ni de ziyaret etti. Yunanistan, Polonya ve Romanya’dan gelen 21 öğrenci ve 9 öğretmeni Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, kabul etti.

Konuklarla meclis salonunda bir araya gelen Başkan Yardımcısı Özsoy, “Erasmus projesi kapsamında yabancı öğretmen ve öğrenci heyetlerinin belediyemizi ziyaret ediyor olması bizler için büyük bir mutluluk vesilesi” dedi. Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, konuklara doğası ve tarihiyle dünyanın göz bebeği Antalya’nın her bir güzelliğini gezip, görmeleri tavsiyesinde bulundu. Erasmus projesinin yerli ve yabancı tüm öğrenciler için inanılmaz verimli bir proje olduğunu da sözlerine ekledi. Özsoy, konuşmasının ardından öğrencilere Antalya ziyaretleri anısına hediyeler takdim etti.