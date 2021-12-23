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Entegre Kentsel Su Yönetimi dördüncü çalıştayı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ile danışman firma Su Yapı/Temelsu Ortaklığı arasında imzalanan sözleşme gereği “Antalya Entegre Kentsel Su Yönetim Planının Hazırlanması İşi” kapsamında, dördüncü çalıştay yapıldı. Çalıştayda seçili alan “Kepez İlçesinde Entegre Kentsel Su Yönetimi Hazırlanması Raporu”nda belirtilen hususlar tartışıldı. Ayrıca, Antalya’nın her bir damla suyunun dikkate alınarak çalışmaların ona göre planlanmasına dikkat çekildi.

ANTALYA 23.12.2021, 12:50
Entegre Kentsel Su Yönetimi dördüncü çalıştayı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ile danışman firma Su Yapı/Temelsu Ortaklığı arasında imzalanan sözleşme gereği “Antalya Entegre Kentsel Su Yönetim Planının Hazırlanması İşi” kapsamında, dördüncü çalıştay yapıldı. Çalıştayda seçili alan “Kepez İlçesinde Entegre Kentsel Su Yönetimi Hazırlanması Raporu”nda belirtilen hususlar tartışıldı. Ayrıca, Antalya’nın her bir damla suyunun dikkate alınarak çalışmaların ona göre planlanmasına dikkat çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ASAT Genel Müdürlüğü, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Antalya’daki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarından 100’e yakın katılımcı, Antalya Entegre Kentsel Su Yönetim Planının Hazırlanması İşi kapsamında düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

“Suyun her damlasını dikkate almalıyız”

Entegre Kentsel Su Yönetimi Çalıştayının açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, küresel iklim değişikliği ve etkilerinden söz ederek suyun artan önemini vurguladı. Atasoy, “Antalya’da bizler 2 buçuk milyon vatandaşımızın ve yılda 23 milyon yerli yabancı turistin içme ve kullanma suyu ihtiyacını kesintisiz, hijyenik ve güvenli olarak verebilmekteyiz. Bu bir başarıdır. Öte yandan günlük 653 bin metreküp atık suyu arıtarak temizleyebiliyoruz. Asıl başarı ise bunu sürdürülebilir kılmaktır. Antalya’da 2050 yılında 6 milyon nüfus bekliyoruz. Artan nüfus ve iklim değişikliğini hesaba katarak plan yapmazsak suyu yönetebilir miyiz? Suyun her bir damlasını dikkate almalı ve planlamalıyız. Biz planlı, kurallı, kimlikli kent vizyonuyla çevre ve doğa dostu Antalya hedefimizle, ortak akılla, bu kenti yöneteceğimizi söylemiştik. Bugün de bütün ilgili kurum kuruluşlarla paydaşlarımızla bu konuda çalışmalar yürüyoruz” dedi.

“Ana başlıklar tanımlandı”

Çalıştayda yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda belirlenen Kepez ilçesi için içme suyu, atık gibi çeşitli ana başlıklar tanımlandı. EKSY sistemlerinin ayrıntılı teşhisinin yapılması konusu çalıştay katılımcıları ile paylaşılarak katkıda bulunmaları sağlandı. Katılımcılar, su temini, atık su, kentsel drenaj, katı atık ve bu başlıklara bağlı konularda, uzmanlıkları çerçevesinde çeşitli görüşler ortaya koydu.

“Bütün kuruluşlar katkı koymalı”

Son derece verimli geçen çalıştayın kapanış konuşmasını ev sahibi ASAT Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban yaptı. Daban, “Verimli ve güzel bir çalışma oldu. Son yıllarda kuraklık, küresel iklim değişikliği ve kentlerdeki hızlı nüfus artışından kaynaklanan sorunlardan dolayı bu çalıştay çok önemli. Su yönetimi ve planlamasında sadece belli başlı kurumların değil bütün kuruluşların katkı koyması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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