Engelsiz Yaşam Merkezi’ne hayvanat bahçesi

Engelli vatandaşların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yürüten Manavgat Belediyesi, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde bir hayvanat bahçesi kuruyor.

Hayvanat bahçesinde Ankara keçisi, keklik, sülün, ördek, tavus kuşu, kaplumbağa ve tavşan ile görme engelli vatandaşlara rehber olacak Golden cinsi eğitimli köpekler de yer alacak. Hayvanların bakımlarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanları ve engelli bireyler üstlenecek.

"Sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, özel bireylerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, “Özel dostlarımızın sosyal yaşam alanlarını mümkün olduğunca genişletmeye gayret ediyoruz. Şimdi de Ilıca Engelsiz Merkezi’mizde, onlara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayvanat bahçesi projemizi hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştırıp, güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.