Engelsiz Yaşam Fuarı’nda, Alanya Belediyesi ilgi odağı oldu

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 12. Engelsiz Yaşam Fuarı’nda Alanya Belediyesi’nin kurduğu stant ilgi odağı oldu.

Alanya Belediyesi’nin stant açarak katıldığı ’12. Engelsiz Yaşam Fuarı’ 3. gününde yoğun bir katılım ile sürdü. Birçok firmanın ve belediyenin stant açtığı fuara Alanya Belediyesi adeta damga vurdu. Gelen katılımcılar tarafından Alanya Belediyesi’nin stanttı bir an olsun boş kalmadı. Festival çerçevesinde Alanya Belediyesi standında engelli vatandaşlar için yapılan çalışmaların tanıtımının yanı sıra, Alanya’nın yöresel lezzetleri ve tropikal meyveler de vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar yöresel ürünler ve tropikal meyvelere büyük ilgi gösterdi. Engelli bireyler için düzenlenen ve 5 aileye Alanya tatilinin hediye edileceği çekilişe de yine yoğun bir katılım oldu.

Kapanış günü öncesi fuarı değerlendiren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, “Beklediğimizin çok üzerinde muhteşem bir fuar oluyor. Ağırlıkla İstanbul belediyelerinin katıldığı fuara bölgemizden katılan tek belediye biz olduk. Bu durum bizi ekstra motive etti. İstanbul ve çevre illerden gelen vatandaşlar da yaptığımız çalışmalara büyük ilgi gösterdi. Bizler de fuar alanında pek çok çalışma ve yeni teknolojiyi görme imkanı bulduk. Bu yıl 4. kez katıldığımız fuarın her geçen gün büyümesi ve gelişmesi bizleri de mutlu ediyor. Alanya Belediyesi olarak tüm engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.