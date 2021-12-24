Engelsiz Kafe’de yeni yıl heyecanı

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de özel çocuklar, Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte yeni yılı kutladı. Erken yeni yıl partisinde Başkan Uysal, özel çocuklarla birlikte ‘Hoş geldin 2022’ yazılı pasta kesti.

Antalya’da, engelli bireyler ve ailelere yönelik sosyal destek programları gerçekleştirilen Engelsiz Kafe’de, özel çocuklar aileleriyle birlikte yaklaşan yeni yılı erken yılbaşı partisiyle kutladı. Engelsiz Kafe’nin yılbaşı partisinde özel çocuklar, palyaço gösterileri ve bando eşliğinde eğlendi. Özel çocukların yeni yıl sevincine Belediye Başkanı Uysal da ortak oldu.

“Yeni yılınız kutlu olsun”

Çocukların ve ailelerinin yeni yılını kutlayan Başkan Uysal, “Bizim şehirlerimizin kalitesini, engelsiz yaşayabiliyor muyuz, yaşayamıyor muyuz, ne oranda yaşıyoruz bu belirler. Kadınlarımızın, çocuklarımızın keyfi yerinde mi, bu belirler. Bizim hayat standartımızı, destek ilişkisi içinde olmak durumunda olduğumuz toplum kesimlerimizle nasıl yaşadığımız, nasıl bağ kurduğumuz, kuramadığımız belirler. Sizlerle dayanışma içinde olmaktan, kader birliği yapmaktan, sizlerle birlikte mücadele etmekten onur duruyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun” diye konuştu.