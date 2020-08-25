Engelsiz Kafe’de sinema günleri devam ediyor
FALEZ BANDI ÜZERİNDE, ÇAM AĞAÇLARIYLA KAPLI BİR ALANDA BULUNAN MURATPAŞA BELEDİYESİ ADALYA VAKFI ENGELSİZ KAFE’DE AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİ DEVAM EDİYOR. ENGELSİZ KAFE’DE, ÇARŞAMBA AKŞAMI GÖSTERİLECEK HAFTANIN FİLMİ, YÖNETMEN VİCTOR FLEMİNG’İN 'OZ BÜYÜCÜSÜ' OLACAK.
Falez bandı üzerinde, çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda bulunan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de açık hava sinema günleri devam ediyor. Engelsiz Kafe’de, Çarşamba akşamı gösterilecek haftanın filmi, Yönetmen Victor Fleming’in ’Oz Büyücüsü’ olacak.
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın Antalya’nın dünyaca ünlü falez sahil bandı üzerinde bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 dönümlük bir alana kurulu Engelsiz Kafe’sinde ‘Yıldızlı Geceler’ adıyla gerçekleştirilen açık hava sinema günleri devam ediyor. Çarşamba saat 21.00’de başlayan gösterimlerde sinemanın klasik yapımlarından oluşan bir seçki sinemaseverlerle buluşuyor.
Engelsiz Kafe’de bu haftanın filmi, Judy Garland, Frank Morgan ve Ray Bolger’in oynadığı Oz Büyücüsü olacak. 1939 Amerikan yapımı Oz Büyücüsü, Amerikan Film Enstitüsü tarafından yayımlanan tüm zamanların en iyi 100 Amerikan filmi listesinde 6’ncı sırada yer alıyor. Aynı zamanda Rüzgar Gibi Geçti filminin de yönetmeni olan Victor Fleming’in sıra dışı fantastik müzikal filmi, döneminin en pahalı yapımları arasında yer aldı.
Engeliz Kafe’de, 26 Ağustos Çarşamba saat 21.00’de başlayacak gösterim, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
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