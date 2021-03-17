Engelsiz Kafe yeniden açıldı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın falez sahil bandında 8 dönümlük bir alanda bulunan Engelsiz Kafe’si kontrollü normalleşme dönemiyle yeniden açıldı. Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Altun, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Engelsiz Kafe’de “Alanımızın geniş olması dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına fazlasıyla uyabiliyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte aynı zamanda engelli bireyler ve ailerine yönelik sosyal destek ve eğitim programları yürüten Engelsiz Kafe’si yeniden açıldı. Covid-19’la mücadelede kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte Engelsiz Kafe’de de hummalı bir hazırlık süreci başladı. Kapalı olduğu dönemde mutfağı baştan sona yenilenen ve özel gereksinimleri olan bireyler için yeni bir sosyal destek merkezinin de inşa edildiği Engelsiz Kafe’de tüm masa ve sandalyeler sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildi. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı ve kapılarını misafirleri için açtı. Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Altun, yenhi döneme ilişkin şunları söyledi:

“Bir döneme daha yeniden başlıyoruz. Pandeminden dolayı kapalıydık ama bu dönemi bir yenilemeyle değerlendirmek istedik. Alanımızda yenilenmeler yaptık. Engelli bireyler için bir sınıf, sosyal destek merkezi ihtiyacımız vardı. Onu inşa ettik. Mutfağımızı büyütüp yeniledik. Alanımız geniş olduğu için mesafe kurallarına fazlasıyla uyabiliyoruz. Hijyen anlamında ciddi önlemler aldık. Girişlerde HES kodu sorgulaması yapacağız.”